NEWSFLASH: Pegasus Airlines cancels flights from Istanbul’s Sabiha Gökçen airport

As a result of the adverse weather conditions in Turkey and Istanbul Sabiha Gökçen airport, Pegasus flights have been cancelled on Thursday 26 January and Friday 27 January 2017.

All flights may be subject to changes or delays so we advise travellers to check their flight status on the airline’s website before arriving at the airport.

This is a list of the cancelled flights:

Cancelled flights today 26 January 2017

PC4490 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN – VAN 1710 1915

PC4491 VAN – İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1940 2150

PC294 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN – KARS 825 1025

PC295 KARS – İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1050 1300

PC106 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN – ANKARA 1655 1800

PC107 ANKARA – İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1825 1930

PC276 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN – AMASYA (MERZİFON) 835 1005

PC277 AMASYA (MERZİFON) – İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1025 1145

PC4264 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN – MUŞ 700 900

PC4265 MUŞ – İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 920 1125

PC416 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN – ST. ETIENNE 1210 1545

PC417 ST. ETIENNE – İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1625 1935

PC4144 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN – ANTALYA 1150 1305

PC4128 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN – ADANA 1515 1645

PC168 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN – MALATYA 2250 0030

PC262 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN – DENİZLİ 720 825

PC263 DENİZLİ – İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 845 945

PC149 ANTALYA – İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1040 1155

PC4397 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN – KÖLN 1220 1550

PC4398 KÖLN – İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1630 1930

PC162 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN – KAYSERİ 715 835

PC163 KAYSERİ – İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 855 1020

PC110 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN – ANKARA 2040 2145

PC111 ANKARA – İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 2210 2315

PC4110 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN – ANKARA 725 830

PC103 ANKARA – İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 855 1000

PC116 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN – İZMİR 1040 1150

PC242 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN – ORDU 2035 2210

PC243 ORDU – İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 2235 0010

PC115 İZMİR – İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 850 955

PC4427 ADANA – İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1310 1440

PC862 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN – BEYRUT 2235 0025

PC776 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN – KRASNODAR 1050 1240

PC777 KRASNODAR – İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1415 1610

PC717 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN – OSLO 1130 1535

PC718 OSLO – İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1615 2005

PC100 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN – ANKARA 900 1005

PC101 ANKARA – İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1030 1135

PC4152 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN – SAMSUN 1755 1920

PC4153 SAMSUN – İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1945 2110

PC166 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN – KAYSERİ 940 1100

PC167 KAYSERİ – İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1120 1245

PC4450 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN – TRABZON 1855 2035

PC4451 TRABZON – İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 2100 2245

PC745 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN – ATİNA 1125 1255

PC746 ATİNA – İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1335 1450

PC270 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN – ERZURUM 950 1140

PC271 ERZURUM – İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1200 1355

PC208 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN – ERZİNCAN 830 1015

PC209 ERZİNCAN – İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1045 1230

PC250 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN – SİVAS 700 830

PC251 SİVAS – İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 855 1020

PC4184 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN – KONYA 905 1020

PC4185 KONYA – İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1040 1155

PC2812 İZMİR – İSTANBUL ATATÜRK 1135 1240

PC2813 İSTANBUL ATATÜRK – İZMİR 1310 1420

PC2460 İZMİR – SİVAS 750 925

PC2461 SİVAS – İZMİR 945 1120

PC138 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN – TRABZON 2040 2220

PC139 TRABZON – İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 2245 0030

PC625 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN – BASEL 1205 1525

PC626 BASEL – İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1605 1900

PC845 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN – STOKHOLM 1150 1535

PC846 STOKHOLM – İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1615 1940

Cancelled flights 27th January 2017

PC134 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN – TRABZON 1210 1350

PC135 TRABZON – İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1415 1600

PC711 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN – ÜSKÜP 1415 1545

PC712 ÜSKÜP – İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1625 1750

PC100 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN – ANKARA 1200 1305

PC101 ANKARA – İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1330 1435

PC457 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN – BUDAPEŞTE 1420 1635

PC458 BUDAPEŞTE – İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1715 1910

PC194 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN – ELAZIĞ 1540 1725

PC195 ELAZIĞ – İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1745 1930

PC169 MALATYA – İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1100 1240

PC4168 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN – MALATYA 1215 1355

PC4169 MALATYA – İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1420 1600

PC721 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN – MILANO(MALPENSA) 1230 1525

PC722 MILANO(MALPENSA) – İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1615 1900

PC114 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN – İZMİR 1015 1125

PC115 İZMİR – İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1150 1255

PC4759 BEYRUT – İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 820 1010

PC270 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN – ERZURUM 1250 1440

PC271 ERZURUM – İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1500 1655

PC4184 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN – KONYA 1205 1320

PC4185 KONYA – İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1340 1455

PC4114 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN – İZMİR 1530 1645

PC4115 İZMİR – İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1710 1815

PC248 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN – ORDU 1100 1235

PC249 ORDU – İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1300 1435

PC162 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN – KAYSERİ 1015 1135

PC163 KAYSERİ – İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1155 1320

PC4110 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN – ANKARA 1025 1130

PC103 ANKARA – İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1155 1300

PC4426 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN – ADANA 1415 1545

PC4427 ADANA – İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1610 1740

PC403 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN – MARSİLYA 1520 1855

PC404 MARSİLYA – İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1935 2240

PC4126 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN – ADANA 1150 1320

PC152 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN – SAMSUN 1000 1125

PC153 SAMSUN – İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1150 1315

PC535 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN – ROME – FIUMICINO 1530 1815

PC536 ROME – FIUMICINO – İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1915 2150

PC395 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN – ZÜRİH 1505 1825

PC396 ZÜRİH – İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1905 2155

PC250 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN – SİVAS 1000 1130

PC251 SİVAS – İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1155 1320

PC125 ADANA – İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1205 1335

PC172 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN – BODRUM 1025 1145

PC173 BODRUM – İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1205 1320

PC4432 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN – TRABZON 1040 1220

PC4433 TRABZON – İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1245 1430